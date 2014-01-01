“Сарафан” входит в группу компаний Sichkar group. Вместе с нами:

Сарафан. Talk'овые идеи для бизнеса.
Знаем правильные ответы
Как повысить продажи с помощью рекламной кампании?
Как усилить лояльность клиентов и сотрудников, проведя мероприятие?
Как улучшить показатели посещаемости и продаж в торговом центре?
И как создать идею, о которой будут говорить?
Да, мы знаем ответы.
И подтвердили это опытом с 2009 года, в том числе на международном уровне - побили Мировой Рекорд Гиннеса.
У нас «все включено»
«Сарафан» входит в состав Sichkar group
вместе с дизайн-студией Eleven и производственной компанией Exponarium.
А это значит, что мы отвечаем за весь комплекс – от разработки идеи и дизайна до производства всех рекламных материалов.
Главное для нас – люди
Мы верим, что не бизнесы работают с бизнесами, а люди с людьми.
Поэтому уделяем особое внимание сервису, компетентности команды и тому, чтобы клиенты были счастливы.
И еще мы верим, что лучшая реклама – это рекомендации людей, поэтому используем в действии «сарафанный маркетинг».