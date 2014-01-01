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Сарафан. Talk'овые идеи для бизнеса.


Знаем правильные ответы

Как повысить продажи с помощью рекламной кампании? 
Как усилить лояльность клиентов и сотрудников, проведя мероприятие? 
Как улучшить показатели посещаемости и продаж в торговом центре? 
И как создать идею, о которой будут говорить?


Да, мы знаем ответы. 
И подтвердили это опытом с 2009 года, в том числе на международном уровне - побили Мировой Рекорд Гиннеса.


У нас «все включено»

«Сарафан» входит в состав Sichkar group 
вместе с дизайн-студией Eleven и производственной компанией Exponarium. 
А это значит, что мы отвечаем за весь комплекс – от разработки идеи и дизайна до производства всех рекламных материалов.


Главное для нас – люди

Мы верим, что не бизнесы работают с бизнесами, а люди с людьми. 
Поэтому уделяем особое внимание сервису, компетентности команды и тому, чтобы клиенты были счастливы. 
И еще мы верим, что лучшая реклама – это рекомендации людей, поэтому используем в действии «сарафанный маркетинг».

“Сарафан” входит в группу компаний Sichkar group. Вместе с нами:

  • #выставочные_стенды #вывески
  • #брендинг #упаковка

Новости

 ОСД-2017. Конференция прошла успешно!

13-14 апреля в Сочи Казино и Курорт  Sichkar group провели  конференцию по маркетингу "Общее собрание директоров". Собрали полный зал руководителей. Оба дня обучения были очень интенсивными, 12 спикеров смогли зарядить аудиторию. Многие гости уехали из Сочи с планом задач, внедреж которых предстоит в самое ближайшее время. Теперь ждем 2018! Кто с нами?

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