“Сарафан” входит в группу компаний Sichkar group. Вместе с нами:

Сарафан. Talk'овые идеи для бизнеса.



Знаем правильные ответы

Как повысить продажи с помощью рекламной кампании?

Как усилить лояльность клиентов и сотрудников, проведя мероприятие?

Как улучшить показатели посещаемости и продаж в торговом центре?

И как создать идею, о которой будут говорить?



Да, мы знаем ответы.

И подтвердили это опытом с 2009 года, в том числе на международном уровне - побили Мировой Рекорд Гиннеса.



У нас «все включено»

«Сарафан» входит в состав Sichkar group

вместе с дизайн-студией Eleven и производственной компанией Exponarium.

А это значит, что мы отвечаем за весь комплекс – от разработки идеи и дизайна до производства всех рекламных материалов.



Главное для нас – люди

Мы верим, что не бизнесы работают с бизнесами, а люди с людьми.

Поэтому уделяем особое внимание сервису, компетентности команды и тому, чтобы клиенты были счастливы.

И еще мы верим, что лучшая реклама – это рекомендации людей, поэтому используем в действии «сарафанный маркетинг».